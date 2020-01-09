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محافظات

«برنس» التصوير في مطروح: اللي ما اشتغلش أبيض واسود فاته كتير

الخميس 09/يناير/2020 - 05:30 م
برنس
برنس
ياسمين شعيب
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كان يهوى التصوير منذ صغره، وعندما كبر أصبح محترفًا، وجمع في صوره بين الفن والسياسة والرياضة، وتعلم من أحد جيرانه كيف تتم الطباعة داخل معامل الأبيض والأسود القديمة اليدوية، يقول أحمد محمد محمود (63 سنة) ابن محافظة مطروح: "تعلمت في معمل أبيض وأسود يدوي. واللي مدخلش معامل أبيض وأسود يبقي متعلمش تصوير"، هكذا قال "البرنس" ابن محافظة مطروح لـ"الدستور".

وقال أحمد محمد محمود إنه التحق بكلية التجارة ثم كلية الحقوق ولقب بالبرنس لأن جده كان باشا وكان معه كشكول في أثناء دراسته بالمرحلة الثانوية مكتوب عليه "فلسفة البرنس".

وأوضح البرنس أنه عمل مصورًا لسلاح المدفعية، وقام بتصوير الأسلحة التي اشتركت في حرب أكتوبر 1973 وتم وضع الصور في المتحف الحربي، وتم تصوير المشير أبو غزالة وزير الدفاع الأسبق، بالإضافة إلى تصوير الأفراح والاحتفالات والمناسبات والمؤتمرات لبعض الشركات الكبرى، مضيفا أنه قام بتصوير جميع الفنانين بمصر وعلى رأسهم سمير صبري، سمير الاسكندراني، فاطمة عيد، هاني شاكر، الحلو، وجميع المطربين.

وأضاف البرنس أنه كان يهوى التصوير منذ صغره، وكان يشاهد أحد جيرانه وهو يقوم بتحميض الأفلام في معمل مظلم صغير، وعند التحاقه بالمرحلة الثانوية تعلم من جاره المصور فن تحميض الأفلام.

"اتعلمت في معمل ابيض واسود يدوي. اللي مدخلش معامل ابيض واسود يبقي متعلمش تصوير"، بتلك الجملة أوضح البرنس أنه تعلم في معمل أبيض وأسود يدوي، عبارة عن غرفة مظلمة وبها إضاءة حمراء وحوض به أحماض وأدوية لإظهار وتثبيت الصور وحوض آخر به ماء ومكان لتجفيف الصور لتصبح كروت.

وتابع البرنس أنه قام بتجهيز منور منزل والده واستغلاله كمعمل وقام بأخذ حصة من دواء الأفلام من نقابة المصورين ثم قام بشراء المكبر والأحواض وبدأ العمل بالفعل ثم علم أن هناك أحد المصورين في القاهرة يريد أن يقوم بتأجير الاستوديو الخاص به، فقام بتأجيره منه بمبلغ 30 جنيه، وأشهر المصورين الذين كانوا يعملون بجانبه علي الهواري وابراهيم الهواري.

وأشار البرنس إلى أنه في الثمانينيات انتقل إلى محافظة مطروح وعمل في أحد الاستديوهات ثم قام بافتتاح أكبر استديو في المحافظة عام 1986 وتم تصوير بعض المشاهير من الفنانين والرياضيين خلال زياراتهم لمطروح، وتصوير بعض الأفلام وأشهرهم نظيم شعراوي، يسرا، رغدة بالإضافة إلى تصوير عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق وحكومته وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحكومته وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق وحكومته.

وأكد البرنس أنه قام بتصوير جميع معالم محافظة مطروح بداية من الحمام شرقا وحتى السلوم غربا وسيوة جنوبا موضحا أن محافظة مطروح قديما كانت عبارة عن تعدد مساكن وكانت عبارة عن دور واحد فقط والآن أصبحت عقارات وأبراج وطمست معالمها القديمة.

كما أوضح البرنس أنه كان يقوم بتصوير جميع المناسبات الخاصة بمحافظة مطروح للقيادات الأمنية والعسكرية وتصوير اللواءات الذين شغلوا منصب محافظ مطروح بداية من اللواء كمال منصور وحتى اللواء مجدي الغرابلي، مشيرا إلى أن نجله محمد ورث عنه هواية التصوير منذ بلوغه 9 سنوات وكان يعمل معه لمساعدته حتى أصبح مصورا لديوان عام محافظة مطروح.

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