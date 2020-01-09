إبراهيم ناصف يُشارك فى معرض الكتاب بـ«كُلهم»

يصدر قريبًا عن دار مسار للنشر والتوزيع، العمل الروائى الثانى لإبراهيم محمود أبواليزيد ناصف، بعنوان «كُلهم»، والذى يُشارك به فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، بدورته الـ51، والمُقرر انطلاقه فى 22 يناير 2020 بمركز المعارض بالتجمع الخامس.



«كُلهم» تعد هى المولود الثانى لـ«ناصف»، الذى سيخرج من خلاله إلى النور بعد جهد كبير استمر على مدار أكثر من عام ونصف العام، حيث من المُتوقع أن تُحقق الرواية الجديدة له صدى واسعًا، خاصةً أن له جمهورا عريضا ينتظر كافة أعماله، ويُتابعها بشغف.



يذكر أن «ناصف»، من مواليد مدينة بيلا، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، عام 1999م، وهو طالب بكلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية، بجامعة كفر الشيخ، صدرت له الرواية الأولى بعنوان «الواقع الخيالى» فى عام 2018م، وشارك فى كتابة عدد من العروض المسرحية، فضلًا عن الظهور فى العديد من الحفلات والأمسيات الثقافية، على مستوى الجمهورية.