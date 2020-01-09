السعودية تدين انتهاك إيران للسيادة العراقية

أدانت المملكة العربية السعودية، الخميس، انتهاك إيران للسيادة العراقية بعد أن شنّت هجومًا صاروخيًا على قوات الولايات المتحدة في العراق.



ودعت السعودية، كلًا من واشنطن وطهران لعدم التصعيد؛ حفاظًا على أمن واستقرار العراق والمنطقة، وضبط النفس بعد الهجوم الصاروخي لإيران في العراق.



وتعرضت قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار غرب العراق، والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في العراق لهجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.



وقالت إيران إنها شنّت هجمات صاروخية على قوات الولايات المتحدة في العراق في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء؛ ردًا على ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.



وحذر الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمة الصاروخية التي نفذها على قاعدة غربي العراق، ستقابل بمزيد من الدمار والألم.



أضاف الحرس الثوري أنه يتم التحضير لمزيد من الرد على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في العراق فجر الجمعة الماضية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنَّ ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.



وقالت الوزارة في بيان: "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل"، مؤكدة أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر الأمر بـ"قتل" سليماني.