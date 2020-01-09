المجلس الأوروبي يدعو رئيس إيران للامتثال للاتفاق النووي

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم، الرئيس الإيراني، حسن روحاني، للامتثال للاتفاق النووي.



وقال ميشيل، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقًا لقناة " العربية" الإخبارية، إنه تحدث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، وحث طهران على الامتثال لاتفاق الحد من التسلح الذي أبرم في 2015، ويمنعها من تطوير أسلحة نووية.



وأضاف أن المحادثات تناولت التطورات الأخيرة، مطالبًا إيران بعدم اتخاذ إجراءات لا يمكن الرجوع عنها.



وأعلنت إيران، الأحد الماضي، تخليها عن التزاماتها بالاتفاق النووي، الذي يعرف بخطة العمل الشاملة المشتركة، ردًا على استهداف الولايات المتحدة قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.