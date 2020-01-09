الأحد.. عزاء والد إيهاب توفيق فى مسجد المشير طنطاوى

يستقبل الفنان إيهاب توفيق عزاء والده يوم الأحد المقبل عقب صلاة المغرب في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع.



ومن المقرر تشييع جثمان والد الفنان إيهاب توفيق عقب صلاة المغرب اليوم من مسجد السلام بمدينة نصر، حيث وافته المنية صباح اليوم، إثر تعرضه للاختناق بسبب نشوب حريق هائل في منزله.



تلقت غرفة عمليات بإدارة الحماية المدنية في القاهرة بلاغًا بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، إذ تمَّ الدفع بـ8 سيارات إطفاء، وتمَّت السيطرة على النيران قبل امتدادها.



وأكدت المعاينة المبدئية أنَّ الحريق التهم معظم محتويات الفيلا، وأسفر عن وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، وتمَّ إنقاذ باقي أفراد العائلة والعاملين قبل اختناقهم بسبب كثافة الدخان الناتج عن الحريق.