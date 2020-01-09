استخراج تصريح دفن والد إيهاب توفيق و«الجنازة» بمسجد السلام

انتهى المطرب إيهاب توفيق من استخراج تصريح دفن جثمان والده الذي توفي صباح اليوم جرّاء حريق هائل اندلع في منزله بمدينة نصر بالقاهرة، قبل أن تخمد قوات الحماية المدنية النيران.



وأكدت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية في وفاة والد الفنان إيهاب توفيق.



ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الجثمان بعد قليل في مسجد السلام بمنطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر.



وتلقت غرفة عمليات بإدارة الحماية المدنية في القاهرة بلاغًا بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، إذ تمَّ الدفع بـ8 سيارات إطفاء، وتمَّت السيطرة على النيران قبل امتدادها.



وأكدت المعاينة المبدئية أنَّ الحريق التهم معظم محتويات الفيلا، وأسفر عن وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، وتمَّ إنقاذ باقي أفراد العائلة والعاملين قبل اختناقهم بسبب كثافة الدخان الناتج عن الحريق.