نائب محافظ الإسكندرية يتابع شفط مياه الأمطار بالشوارع

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أحمد جمال، نائب المحافظ لتفقد شوارع الإسكندرية بنطاق الأحياء المختلفة، خاصة أماكن تجمعات مياه الأمطار؛ لمتابعة أعمال رفع وشفط مياه الأمطار خلال النوة والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة.



وفي هذا الصدد، تفقد أحمد جمال، محطة رفع صرف صحي أبيس ٢، للتأكد من استعدادها وجاهزيتها والعمل بكامل طاقتها لاستقبال مياه الأمطار، منعا لتكرار حدوث أي تراكمات وتجمعات لمياه الأمطار، مؤكدا أن تعليمات المحافظ كانت صارمة، وأن ما حدث لن يسمح بتكراره مرة أخري.



كما تابع نائب المحافظ أعمال رفع تراكمات وتجمعات المياه بالكيلو ٣٨.٥ الطريق الساحلي، وشوارع مركز ومدينة برج العرب، موجها مسئولي شركة الصرف الصحي بالاستمرار في أعمال شفط المياه لمنع تراكمها.



وتفقد جمال أيضا أعمال النظافة بأحياء وسط وشرق، لرصد أي مخالفات أو تجمعات للقمامة، موجها مسئولي الحي المختص وشركة نهضة مصر بتلافي أي ملاحظات وتمت إزالتها في الحال.