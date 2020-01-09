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مجلس الشرق الأوسط: «العالم العربى دخل مرحلة شديدة التّأزم»

الخميس 09/يناير/2020 - 05:01 م
ثريا بشعلاني
ثريا بشعلاني
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
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اعتبرت الأمينة العامّة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، ثريا بشعلاني، أنّ الشرق الأوسط والعالم العربيّ قد دخلا كما يبدو في مرحلة شديدة التّأزّم، وهذا يستدعي منّا جميعًا الانكباب على الصّلاة من أجل السّلام، كما نبذ كلّ أشكال العنف، مع الاستثمار البنّاء في مبادرات حلّ النّزاعات بالحوار بالاستناد إلى العدل والمحبّة.

وأضافت بشعلاني في بيان لها: «لطالما عاش الشرق الأوسط والعالم العربي آلامًا، ودفع أهله أثمانًا باهظة على كلّ المستويات الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والثّقافيّة، والديموغرافيّة والبيئيّة، لذا فكلُّنا معنيّون ببذل الجهود لتفادي الانهيارات المدمّرة، ومعنيّون من موقعنا الأخلاقي والإيماني ببناء الجسور وتحييد المدنيّين العزّل بما يكفل حمايتهم، فكرامة الإنسان تبقى في صميم مسار عمل مجلس كنائس الشرق الأوسط أولويّة، كما بناء السّلام».

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