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عالم

قنصل الصين: «شينجيانغ» حملة لتخريب العلاقات مع مصر

الخميس 09/يناير/2020 - 05:00 م
جريدة الدستور
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أكدت قنصل عام الصين بالإسكندرية جياو ليينج، أن ما أشيع من القضايا المتعلقة بمنطقة شينجيانغ (الويجورية ذاتية الحكم الواقعة في شمال غربي الصين)، في الآونة الأخيرة غير صحيح، ويمثل حملة دعائية موجهة ضد الصين تستهدف تخريب العلاقات مع مصر والعالمين العربي والإسلامي.

وقالت ليينغ، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم، بمقر القنصلية الصينية في الإسكندرية، إن المنشورات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول تلك القضايا «مفبركة».. مشيرة إلى أن الجانب الصيني أدان تلك الممارسات.

وأضافت: «نثق في أن الشعب المصري ذو التاريخ الطويل والحضارة العريقة لديه الحكمة في تمييز الشائعات والأكاذيب» وأن القضايا المتعلقة بشينجيانغ تتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف بشكل جذري، ولا ترتبط بحقوق الإنسان وقضايا عرقية أو دينية.

وأن الآلاف من الدبلوماسيين الأجانب والمسئولين من المنظمات الدولية والإعلاميين زاروا منذ العام الماضي شينجيانغ، وأنها لم تشهد أي حادث إرهابي منذ ٣ سنوات متتالية.

وأشارت إلى أنه في الأشهر العشرة الأولى من ٢٠١٩ واستقبلت شينجيانغ أكثر من مليون ونصف المليون سائح، وفي ٢٠١٨، زارها أكثر من ١٥٠ مليون سائح محلي وأجنبي؛ مما يعكس الأمن والاستقرار في المنطقة.

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