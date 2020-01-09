قصة الجندي المجهول في حريق فيلا والد إيهاب توفيق

قال أحد جيران والد الفنان إيهاب توفيق، إنه في تمام السادسة صباحًا سمع صرخات واستغاثات، الأمر الذي جعله يتوجه إلى المنزل، لافتًا إلى أنه فصل الكهرباء فور دخوله الفيلا بمعاونة أم يوسف الخادمة.



أضاف شاهد العيان أنه بسبب تصاعد الأدخنة في المكان لم يتمكن من الدخول لغرفة والد إيهاب توفيق لإنقاذه، مُشيرًا إلى أن قوات الحماية المدنية وصلت قرابة السابعة صباحًا، وتم السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي.



ولقي والد المطرب إيهاب توفيق مصرعه، صباح الخميس، جرّاء حريق هائل اندلع في منزله الواقع في مدينة نصر بالقاهرة، قبل أن تخمد قوات الحماية المدنية النيران.



وكانت غرفة عمليات بإدارة الحماية المدنية في القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، إذ تمَّ الدفع بـ8 سيارات إطفاء، وتمَّت السيطرة على النيران قبل امتدادها.



وأكدت المعاينة المبدئية أنَّ الحريق التهم معظم محتويات الفيلا وأسفر عن وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، وتمَّ إنقاذ باقي أفراد العائلة والعاملين قبل اختناقهم بسبب كثافة الدخان الناتج عن الحريق.