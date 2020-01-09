افتتاح شارع مصر بمدينة العلوم والثقافة بـ6 أكتوبر

يفتتح جهاز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس، مشروع شارع مصر، بجوار مدينة الثقافة والعلوم، وذلك بحضور كل من رجل الأعمال محمد نبيل الصغير، وعلاء نبيل الصغير، ورجل الأعمال محمد قرقر.



ومن المنتظر أن يتم افتتاح شارع مصر في الدقائق القليلة المقبلة عقب الانتهاء من عروض الحفلات المقامة على المسرح، والتي بدأت في ظهر اليوم، حتى الثالثة عصرًا، وكان قد تم تجهيز عدد من عربات الطعام بشكل ديكوري، على أن يلتزم البائعون بملابس موحدة، كما تم تجهيز وصلات مياه الشرب والكهرباء اللازمة ومواقع حنفيات الحريق.



ويذكر أنه تم الانتهاء من أعمال الأرضيات ودورات المياه، وتم وضع لوحات إرشادية بالداخل والخارج، وذلك تمهيدًا لافتتاح الشارع مساء اليوم الخميس.