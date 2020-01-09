15 يناير.. كورسات للمقبلين على الزواج فى المعادي

ينظم معهد المشورة بالمعادي كورسات الاستعداد للارتباط، للمقبلين على الزواج حديثًا، بدءًا من 15 يناير الجاري.



تأتي الدورة في إطار حرص معهد المشورة الأرثوذكسي والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على تقديم دورات تربوية للأسر المسيحية تساعدهم على تنشئة مسيحية سليمة.