شريف مدكور لليونسكو: دى بلدنا ويا ريت تبعت آثارنا المسروقة

استنكر الإعلامي شريف مدكور، قرار هيئة اليونسكو التى رفضت عملية نقل تماثيل الكباش من معبد الكرنك لتصل إلى ميدان التحرير، وجاء هذا ضمن خطاب رسمى من هيئة الآثار العالمية فى منظمة اليونسكو.



وقال "مدكور" خلال برنامجه "شارع شريف"، والمذاع على فضائية "الحياة": "مصر دي بلدنا وإحنا أحرار فيها ويا ريت اليونسكو تبعت آثارنا المسروقة"، مضيفًا أن "أين كانت اليونسكو في سرقة الآثار المصرية سابقًا؟".



وتابع "شريف: "أن الآثار تنقل القطع الأثرية داخل البلد نفسها.. فطبعًا مصر لها حرية الاختيار، وعلى اليونسكو أن ترجع القطع الأثرية المسروقة".