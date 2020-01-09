بـ7 مليارات جنيه.. «عروبة سكاى لاين» يضم 1300 وحدة سكنية بالإسكندرية

قال المهندس حازم الديب، الرئيس التنفيذي لشركة عروبة مصر للإنشاء والتعمير، إن المرحلة الثانية من كومباوند «عروبة سكاي لاين» في منطقة سموحة بقلب مدينة الإسكندرية، ويقام المشروع على مساحة ٥٠ ألف متر مربع وهو مجمع سكني بإجمالي استثمارات تبلغ 7 مليارات جنيه.



ويضم المشروع، 1300 وحدة سكنية منها 1145 شقة و100 ڨيلا، لتتراوح المساحات بين 90 و400 متر مربع، كما يضم المشروع مجموعة من المبانى الخدمية التي توفر لكل السكان كل احتياجاتهم وتطلعاتهم اليومية.



كما يحتوي أيضا على برج إداري وآخر طبي، ومركز خدمات يومية، ومول تجاري له مداخل خاصة، بالإضافة إلى منطقة ترفيهية عائلية وفندق عالمي، ومن المقرر أن يتم إنشاء الكومباوند على 4 مراحل، ليكون التسليم خلال عام 2022.



وأضاف الديب، خلال استقباله عددًا من الصحفيين، اليوم الخميس، أن المشروع يأتي في إطار حرص الشركة على تطوير الفكر العقاري والسكنى الذي يتلاءم مع تطور الحياة من خلال تقديم مجمع سكني متكامل يواكب احتياجات العصر الحديث.



كما أنها تعمل على تلبية جميع رغبات العملاء، بما يحقق كل تطلعاتهم في التمتع بالرفاهية والخصوصية والهدوء، وذلك في إحدى المناطق المتميزة وفي الوقت الذي تولي فيه الدولة اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذه المنطقة، لتكون امتدادًا للإسكندرية ضمن خطة ٢٠٣٠.



وأوضح: "بعد دراسة جيدة للسوق تعاقدنا مع شركة Dorsch العالمية المتخصصة في مجال التصميمات والتي قدمت عددَا من أكبر وأشهر المباني والمنشآت العالمية، مثل مجلس النواب في مدينة برلين الألمانية ومطار فرانكفورت الدولي وغيرها من المعالم الحضارية في الكثير من دول العالم. جاء هذا التعاقد إيمانًا منا بضرورة تقديم نموذج سكنى وخدمي مبتكر وغير مسبوق يحقق تطلعات عملائنا، حيث تهتم تلك الشركة العالمية بالتفاصيل التي تسهم في خروج تصميماتها بأفكار فريدة ومبتكرة مع استغلال كل المساحات بطريقة مبتكرة".



وتابع: "أن اختيار اسم عروبة سكاي لاين جاء ليحقق رؤيتنا للمشروع في رسم صورة جديدة للإسكندرية، مثل الدول العالمية وأشهرها نيويورك، ليصبح أحد المناظر الجمالية الرائعة التي تساعد في جذب المزيد من السياحة إلى مدينة الإسكندرية، فنحن نتطلع لأن يمثل هذا المشروع نقلة غير مسبوقة في مفاهيم السكن والقطاع العقاري".



وأشار أحمد كشك، مدير التسويق بشركة عروبة مصر للإنشاء والتعمير: "إلى أن كومباوند عروبة سكاي لاين يعد واحدًا من أهم المجمعات السكنية في مصر، وهو المشروع السكني السادس في تاريخ الشركة والثالث بالإسكندرية".



ومن المقرر أن يكون مجمعًا سكنيًا متكاملًا (سكني، تجاري، إداري، صحي، ترفيهي) في قلب مدينة الإسكندرية بمنطقة سموحة، وهو الموقع الذي حرصت الشركة على اختياره بعناية شديدة وبعد دراسات طويلة ليكون موقعًا مثاليًا.



وأضاف: يتميز المشروع ببعده دقائق قليلة عن المناطق الحيوية بالإسكندرية، وعلى الرغم من ذلك يوفر الاستمتاع بالهدوء والحياة الخاصة، حيث إن نسبة البناء لن تزيد على ٥٠%، أي أن نسبة المساحات الخضراء تمثل أكثر من ٢٥ ألف متر مربع، كما يطل المشروع على بحيرة النزهة والتي تقع على مساحة ٥ ملايين متر مربع، بما يضمن خصوصية كاملة وحياة صحية لجميع مالكي الوحدات السكنية بـ"سكاي لاين".



وذكرت دينا الحضري، مديرة العلاقات العامة والفاعليات بالشركة، أن خطة الشركة لعام 2020 سير العمل بمشروعها الكبير "سكاى لاين"، حيث تم الانتهاء من العمل في الأساسات ويسير العمل، وفقًا للجدول الزمنى المقرر وسوف يتم البدء في التسليمات في الموعد المحدد خلال 3 سنوات.



كما تم التوقيع مع أكبر سلسلة فنادق عالمية والتي سوف تتواجد في مشروع سكاى لاين، وسوف يتم الإعلان عن هذا الفندق في شهر رمضان المقبل، من خلال حفل السحور الذى تقيمه الشركة كل عام لعملائها الكرام.



وأكدت دينا الحضري، أن من أهم ما ستقوم به الشركة هذا العام، بدء العمل في أكبر مشروعاتها في البحيرة وهو مول دمنهور الذى تم الإعلان عنه في الحفل الكبير الذى أقامته الشركة في دار أوبرا دمنهور، ويخدم هذا المركز التجارى عددًا كبيرًا من سكان المحافظة والمحافظات المجاورة، ويقوم بخدمة كبيرة للمجتمع هناك بتقديم السلع بأسعار الجملة وتوفير أرقى المحلات والماركات العالمية لهم وأهمها سلسلة محلات كارفور وبالتضامن مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.



أيضا وضمن خطة توسع الشركة في محافظات مصر المختلفة، أشرفت الشركة على حصولها على التراخيص الخاصة بمشروعها الكبير السكنى التجارى بالشرقية، والذى سيبدأ العمل به قريبا وهو أكبر مشروع يقام في محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة.



وسوف تستمر الشركة في التوسع طبقًا لخطتها الموضوعة للخمس سنوات القادمة، والتي تهدف إلى خدمة المجتمع والتوجه نحو المدن الجديدة ذات الفرص الواعدة، وتوفير فرص عمل للشباب في جميع محافظات مصر.

