رئيس الجزائر يتسلم رسالة الرئيس السيسى (صور)

استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مستهل زيارته الحالية للعاصمة الجزائرية، والذي سلم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى رئيس الجزائر.



من جانبه، علق المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية على الزيارة، مؤكدًا أن "مصر والجزائر يربطهما تاريخ مشترك وعلاقات راسخة".

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وصرح "حافظ" بأن شُكري يلتقي بنظيره الجزائري صبري بوقادوم، لبحث سُبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات ودفعها قدمًا، فضلًا عن التشاور بشأن الملفات التي تهم البلدين الشقيقين، على رأسها الأزمة في ليبيا على ضوء المُستجدات المتسارعة هناك.



تأتي الزيارة لإجراء مشاورات مع الأشقاء الجزائريين حول العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين والتباحُث حول القضايا محل الاهتمام المشترك‪.‬