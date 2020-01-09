مصرع سيدة وإصابة 3 فى تصادم سيارتين بالمنيا

لقيت سيدة مسنة مصرعها، بينما أصيب 3 آخرون في تصادم سيارتين بإحدى قرى مركز ملوى جنوب المنيا.



تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا بورود بلاغ من مستشفى ملوي العام، بوصول 4 مصابين في حادث تصادم سيارتين بإصابات مختلفة، وتوفيت إحدى الحالات أثناء إجراء الإسعافات اللازمة لها.



وتبين من تحريات المقدم علاء جلال، رئيس مباحث مركز شرطة ملوي، والتي أشرف عليها العميد خالد عبدالسلام، مدير إدارة البحث الجنائي، وقوع حادث تصادم بين سيارتين بقرية دير أبوحنس التابعة للمركز، أسفر عن إصابة "هدية نصيف حنس"، 78 سنة، ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء إجراء الإسعافات اللازمة لها وإجراء أشعة لها بمستشفى ملوي العام متأثرة بكسور ونزيف.



كما أصيب كل من "نادية صدقي بشاي"، 42 سنة، بكسر بالضلوع واشتباه ما بعد الارتجاج، و"مينا مجدي عون"، 22 سنة، بجرح رضي بفروة الرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج، و"عيد سعد عبدالسيد"، 60 سنة، سائق، باشتباه ما بعد الارتجاج.



تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.