داليا مصطفى تتصدر «ترند جوجل» بسبب «حواديت الشانزليزيه»

تصدرت الفنانة داليا مصطفي مؤشرات البحث في جوجل خلال اليومين الماضيين بسبب مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، وتحديدًا مشهد قتل رياض الذي يقدمه إياد نصار، يلعب دور زوجها، فتقتله بصحبة إنجي المقدم، مي سليم، أماني كمال، وسارة عادل، بعد أن خدعهن جميعًا.



وحققت داليا نجاحًا كبيرًا خلال العمل، ونالت إشادات على شخصية "قسمت هانم"، بالمسلسل يعرض علي قناة on e، وتذاع مساء اليوم الحلقة الأخيرة منه.



يشار إلي أن"حواديت الشانزليزيه" تدور أحداثه في فترة الخمسينيات، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم إياد نصار، داليا مصطفي، مي سليم، دانا حمدان، ومن تأليف نهي سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقص عادل.