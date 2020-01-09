فوربس: تركيا تسعى لتحويل ليبيا إلى مقر جديد للإخوان

أكدت مجلة "فوربس" الأمريكية، أن الطموحات الإقليمية التركية، يمكن أن تعقد الوضع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما فيما يتعلق بالسيادة البحرية، فتركيا الآن تحاول استعراض قوتها الجيوسياسية في المنطقة، ووقعت على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا.



وتابعت أن المحاولات التركية للهيمنة الإقليمية مشكوك فيها، فهي لم تحقق أي نتيجة حتى الآن، يطمح الرئيس أردوغان إلى إملاء جدول أعمال جغرافي استراتيجي لجيرانه كجزء من السياسة الخارجية "العثمانية الجديدة، فسلوكها العدواني لا يولد أي مشاعر للصداقة في المنطقة".



وأضافت أن الطموحات التركية في المنطقة لا تتوقف على الطاقة فقط، حيث تأمل أنقرة فى تحويل ليبيا إلى ملاذ آمن لجماعة الإخوان، ومقر جديد لهم، ولكسب المزيد من النفوذ في المنطقة، ولكن مدى نجاح هذه الاستراتيجية فإن الوقف وحده سيحدد هذا الأمر مع الوقت.