100 مليون جنيه تكلفة إنشاء أول بورصة سلعية

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه من المقرر أن تكون تكاليف إنشاء أول بورصة سلعية تتجاوز الـ100 مليون جنيه كميزانية بدء العمل بالبورصة إلى يناير 2021، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم الخميس.



ويتطلب تشغيل البورصة، تنظيم الأسواق والمناطق اللوجستية وإنشاء مخازن للسلع وبيانات المنتجين أو المشترين الذين سيشاركون فى البورصة، وذلك سيستغرق وقتًا من 36 إلى 48 أسبوعًا، لافتا إلى أن السلع التى ستبدأ بها فى البورصة هى "القمح والسكر والأرز والذرة"، كمرحلة أولى، موضحًا: "هذه السلع بشكل مبدئي، وقد تزيد السلع فى المرحلة الأولى".



وكان الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد أكد أن الحكومة لا تتدخل فى تحديد سعر السلع والمنتجات فى الأسواق، وأن ذلك يتم وفقًا للعرض والطلب للمنتجات، حيث إن توفير السلع يعمل على ضبط الأسعار.





وذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، هى المنوط بها إنشاء بورصة سلعية، ولا يوجد لدينا أى بورصة، بل مزايدات ومناقصات، بدليل وجود 4 ملايين و500 ألف شركة مسجلة فى سجل تجارى، ولا يوجد أى شركة منها لها نشاط بورصة سلعية".



وكان الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، قد أكد أنه تم عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية، وتمت الموافقة على إنشاء البورصة السلعية، وأن وزارة التموين ستتولى الإشراف عليها.



