إصابة 4 فى حادث تصادم بالتجمع

أصيب 4 أشخاص بعدما اصطدمت بهم سيارة سوزوكي بالحاجز الخرساني أعلى الطريق الدائري، ما أدى إلى توقف حركة المرور في الاتجاه القادم من التجمع وصولًا إلى المنيب، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.



وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى الدائري بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.