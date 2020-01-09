رصاصة طائشة تقتل ربة منزل أثناء وقوفها فى الشرفة بالخصوص

لقيت ربة منزل مصرعها برصاصة طائشة خلال تواجدها في شرفة منزلها أثناء نشوب مشاجرة في أحد شوارع مدينة الخصوص.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد شديد، رئيس مباحث قسم الخصوص، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة في شارع محمد فكري بالخصوص ووجود متوفاة.



انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب الخلافات في الشارع استخدمت فيها الأسلحة النارية، وخلالها أطلق أحد الأطراف عيارا ناريا أصاب المجني عليها وتدعى "إنجي. م. أ" 37 سنة، ربة منزل، فلقيت مصرعها في الحال.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بكشف ملابسات الحادث والوصول إلى مطلق العيار الناري خلال المشاجرة، وتم التحفظ على طرفي المشاجرة وتحريز الأسلحة المضبوطة للكشف عن المتهم.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.