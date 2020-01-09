افتتاح أسبوع الفيلم الفلسطينى الرابع بسينما الهناجر.. الأحد

تفتتح سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل، فعاليات "أسبوع الفيلم الفلسطيني الرابع" بالقاهرة، والذي يستمر خلال الفترة 12 ـ 15 يناير بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.



ويشهد فعاليات حفل الافتتاح حضور سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية د. فتحي عبدالوهاب، ومن المقرر أن يعرض فيلم الافتتاح "الدرس الأول " للمخرجة الفلسطينية عرين عمري.



يشهد أسبوع الفيلم الفلسطيني عرض قرابة خمسة وعشرين فيلمًا ما بين الروائي والتسجيلي والوثائقي، على مدار أربعة أيام، تقدم خلالها برنامجًا مميزًا من الأفلام السينمائية المحلية والدولية، بالإضافة إلى حلقات النقاش وورش عمل صناعة الأفلام؛ والتي تعرض بالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون الفلسطينية، ووزارتي الإعلام والثقافة، لتستعرض من خلالها القضايا الوطنية الفلسطينية بلغة سينمائية معاصرة، تتناول قصصًا تعكس حياة الفلسطيني اليومية وانعكاس القضايا السياسية على تفاصيله الاجتماعية، وتعمل على ترسيخ الرواية الفلسطينية والتصدي لمحاولات طمس الحقائق وتزييفها.