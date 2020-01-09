بعد الهبوط الأرضى.. المحافظ يوجه بمتابعة أعمال الصرف بالبدرشين

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اللواء محمد كمال بهلول، رئيس مركز ومدينة البدرشين، بمتابعة أعمال الصرف الصحي بشارع عباس عناني موقع الهبوط الأرضى، وإصلاح خط الانحدار قطر 600 مم.



وأكد المحافظ، أنه تمت الاستعانة بـ5 مواسير بطول 30 مترًا، وذلك بعد تأميم الحفر بالأخشاب، وجارِ العمل والمتابعة.



يذكر أنه كان هناك خط مكسور تسبب في هبوط بسيط، وتم إصلاحه واستبدال المواسير وتأمين المنطقة.