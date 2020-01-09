قرر المستشار محمد الشنواني، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة دمنهور الجزئية، اليوم الخميس، تجديد حبس مرتكب مذبحة كفر الدوار، 30 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكان ضباط مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد شرباش، مدير المباحث، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، قد تمكنوا من كشف غموض الجريمة التي هزت أرجاء المحافظة، حيث توصل فريق البحث الجنائي للمتهم الرئيسي في الواقعة، وتبين أنه يدعى "شريف" جزار، ومشهود له بسوء السمعة، وسابق ارتكابه العديد من وقائع السرقة، ويسكن بقرية مجاورة لمنزل المجني عليهم.



وعقب القبض عليه اعترف «شريف. أ»، بقتل 7 من أسرة واحدة، في عزبة «الشيخ على» التابعة لمدينة كفر الدوار بالبحيرة، بأنه لم يقصد ارتكاب الجريمة، وكان ينوى فقط سرقة الماشية لبيعها فى محل الجزارة الخاص به من أجل تجاوز ضائقة مالية يمر بها.



وأضاف المتهم، فى اعترافاته أمام نيابة شمال دمنهور، برئاسة المستشار محمد السعيد عمر، أنه قرر سرقة مواشى المجنى عليه «حسنى»، واتجه إلى منزله، فى الرابعة فجرًا، وطلب منه الاحتماء فى المنزل بداعى أن الشرطة تلاحقه فى قضية تموين، وبالفعل اختبأ بمعرفتهم فى غرفة ملحقة بالحظيرة، وجاءت له والدة الضحية بكوب شاى، وقالت له: «ماتخافش»، وانصرفت.



وتابع: «مع أول فرصة حاولت سرقة ماشية من الحظيرة، لكن المجنى عليه شاهدنى فباغته بسكين أحمله، ثم دفعته فوقع على رأسه وصرخ، فخرجت والدته وأمسكتنى من ظهرى، فضربتها بالسكين فى رأسها فسقطت، وسط اندلاع حريق فى القش بسبب سيجارة مشتعلة».



واستطرد، أن زوجة المجنى عليه خرجت بعد سماعها الصوت، وضربت المتهم بـ«شومة» على يده، فوجه لها طعنة، وتمكنت من الهرب إلى المنزل، فعاد المتهم إلى زوجها وضربه فى صدره وبطنه مرة ثانية، ثم توجه إلى المنزل واقتحمه بعد كسر الباب.



وأشار إلى أن الزوجة كانت على الأرض بجوار السرير تتنفس بصعوبة إثر طعنته، وترجته قائلة: «سيبنى أربى العيال»، فيما ناشده الأطفال بقولهم: «سيبنا يا عم شريف ما تقتلناش.. إحنا ما عملناش حاجة»، لكنه خنق الزوجة وذبح الابن الأكبر «شهاب»، وشقيقه «عبدالرحمن»، وخنق طفلًا ثالثًا.