-
الخميس 09 يناير 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس مرتكب مذبحة كفر الدوار

الخميس 09/يناير/2020 - 03:28 م
جريدة الدستور
البحيرة - معوض هويدى
طباعة
قرر المستشار محمد الشنواني، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة دمنهور الجزئية، اليوم الخميس، تجديد حبس مرتكب مذبحة كفر الدوار، 30 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان ضباط مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد شرباش، مدير المباحث، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، قد تمكنوا من كشف غموض الجريمة التي هزت أرجاء المحافظة، حيث توصل فريق البحث الجنائي للمتهم الرئيسي في الواقعة، وتبين أنه يدعى "شريف" جزار، ومشهود له بسوء السمعة، وسابق ارتكابه العديد من وقائع السرقة، ويسكن بقرية مجاورة لمنزل المجني عليهم.

وعقب القبض عليه اعترف «شريف. أ»، بقتل 7 من أسرة واحدة، في عزبة «الشيخ على» التابعة لمدينة كفر الدوار بالبحيرة، بأنه لم يقصد ارتكاب الجريمة، وكان ينوى فقط سرقة الماشية لبيعها فى محل الجزارة الخاص به من أجل تجاوز ضائقة مالية يمر بها.

وأضاف المتهم، فى اعترافاته أمام نيابة شمال دمنهور، برئاسة المستشار محمد السعيد عمر، أنه قرر سرقة مواشى المجنى عليه «حسنى»، واتجه إلى منزله، فى الرابعة فجرًا، وطلب منه الاحتماء فى المنزل بداعى أن الشرطة تلاحقه فى قضية تموين، وبالفعل اختبأ بمعرفتهم فى غرفة ملحقة بالحظيرة، وجاءت له والدة الضحية بكوب شاى، وقالت له: «ماتخافش»، وانصرفت.

وتابع: «مع أول فرصة حاولت سرقة ماشية من الحظيرة، لكن المجنى عليه شاهدنى فباغته بسكين أحمله، ثم دفعته فوقع على رأسه وصرخ، فخرجت والدته وأمسكتنى من ظهرى، فضربتها بالسكين فى رأسها فسقطت، وسط اندلاع حريق فى القش بسبب سيجارة مشتعلة».

واستطرد، أن زوجة المجنى عليه خرجت بعد سماعها الصوت، وضربت المتهم بـ«شومة» على يده، فوجه لها طعنة، وتمكنت من الهرب إلى المنزل، فعاد المتهم إلى زوجها وضربه فى صدره وبطنه مرة ثانية، ثم توجه إلى المنزل واقتحمه بعد كسر الباب.

وأشار إلى أن الزوجة كانت على الأرض بجوار السرير تتنفس بصعوبة إثر طعنته، وترجته قائلة: «سيبنى أربى العيال»، فيما ناشده الأطفال بقولهم: «سيبنا يا عم شريف ما تقتلناش.. إحنا ما عملناش حاجة»، لكنه خنق الزوجة وذبح الابن الأكبر «شهاب»، وشقيقه «عبدالرحمن»، وخنق طفلًا ثالثًا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

الجيش الليبى يشن غارات على مطار معيتيقة بطرابلس

منذ حوالي 4 ساعات

غدًا.. أمطار غزيرة شمالًا ومتوسطة بالقاهرة وكاترين «صفر»

منذ حوالي 6 ساعات

مصادر تكشف عن السبب وراء حريق فيلا إيهاب توفيق

منذ حوالي 16 ساعة

الوفاق الليبية تتراجع وتعلن ترحيبها باستئناف الحوار

الصور

image description

رئيس الجزائر يتسلم رسالة الرئيس السيسى (صور)

image description

«بوتيك بهية».. باب فرحة جديد لمرضى سرطان الثدي (صور)

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

الأكثر قراءة

بعد تغيبه عن حفل «كاف».. رسالة خاصة من رحمة خالد لـ محمد صلاح

حقيقة العثور على جثة «مراهقة الهجانة» دون أعضاء

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

النيران حاصرت العمال.. ماذا جرى فى فيلا إيهاب توفيق؟

أيام زمان

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

نجم الساعة

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

الصحة

الرقص يحمى من الإصابة بالخرف

6 مأكولات لتحسين وظائف المخ

قلة النوم تؤثر على نضارة البشرة

قلة الحركة تصيب الأطفال بالبدانة ومشاكل المفاصل

الرئيس نيوز

"أتمت التدريب كطيار عسكري".. الأميرة سلمى تصنع التاريخ في الأردن

لقاء ترامب ونائب وزير الدفاع السعودي يغضب مراسلي البيت الأبيض

استياء برلماني من عدم تنفيذ قانون ذوي الاحتياجات الخاصة

سياسي ليبي: أردوغان يريد أن يتخلص من "دواعش سوريا" في ليبيا

منوعات

«الجوكر» يقترح حلا للأزمة المناخية العالمية

أول ظهور لـ «تاكسي نسائي» في العراق

«الصحة العالمية» تحذر من علاقة كورونا جديد بتفشى سارس في الصين

دراسة: الموسيقى تحرك 13 نوعًا من الخبرات الشعورية

كشكول

وكيل تعليم الفيوم: امتحانات اليوم في مستوى الطالب المتوسط

وكيل «تعليم المنيا» يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول

افتتاح معامل الهنسة المدنية والبنية التحتية لجامعة النيل والمقدمة.. الأحد

شوقي: مسرح وحمام سباحة ومهرجانات رياضية بـ"هويتنا"

إسلام سياسي

للقضاء على الإرهاب.. مذكرة تفاهم بين «التعاون الإسلامي» و«التحالف العسكري»

التحالف الدولى ضد داعش يعلق الأنشطة العسكرية فى العراق

تعددت المناهج والعقيدة زائفة..عاصم عبد الماجد يفضح فساد مناهج «البنا» والحركات الإسلامية

لمواجهة إرهاب داعش .."رئيس كردستان" العراق يطالب بدعم التحالف الدولي

مقالات الرأي
خالد عكاشة
فى المشهد التالى للصواريخ الإيرانية
حسين عثمان
إعلان موقف
صفوت البياضي
الفرق بين الحرية والفوضى
أحمد بهاء الدين شعبان
من «غزوة ليبيا» إلى اغتيال سليمانى
المزيد

الثقافة

افتتاح أسبوع الفيلم الفلسطينى الرابع بسينما الهناجر.. الأحد

«مشروعات الحفاظ على التراث» محاضرة ببيت المعمار.. 18 يناير

«ترويض الوحش المالي» بالجامعة الأمريكية.. الليلة

«سينما مصر» فى اختبارات طلاب قسم دراما بآداب عين شمس

صفحتنا ع الفيس بوك