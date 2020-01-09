ضبط ومصادرة كميات من اللحوم مجهولة المصدر بأسيوط

شنت الوحدة المحلية لحي غرب مدينة أسيوط، حملة مكبرة على الأسواق، بقيادة المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة المساعد، ومحمد البشير، رئيس حي غرب، وبالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري ومسئولى الرخص والإشغالات.



وأوضح السكرتير المساعد أن الحملة تأتي ضمن تكليفات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط لمراقبة الأسواق، وإحكام الرقابة عليها، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة للمواطنين، والنهوض بالخدمات المقدمة لهم، حيث تم التفتيش على عدد من المطاعم والكافتيريات والمحلات التجارية وضبط كمية من اللحوم مجهولة المصدر، وغير الصالحة للاستخدام الآدمي ومصادرتها، وتم تحرير العديد من المحاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



وأوضح رئيس حي غرب أن الحملة تم خلالها رفع وإزالة عدد من الاشغالات والتعديات بعدد من شوارع وميادين الحي شارك فيها قسما الإشغالات والرخص بالحي، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية، وتم تحرير محاضر وتطبيق القانون واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والمتعدين على حرم الطريق.