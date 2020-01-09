«التطاوى» مديرًا تنفيذيًا لمستشفيات طنطا الجامعية

أصدر الدكتور مجدي عبد الرءوف سبع، رئيس جامعة طنطا، قرارًا بندب الدكتور حسن حسين التطاوى، الأستاذ بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب، للقيام بأعمال المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية لمدة ستة أشهر بجانب عمله الأصلي.



وكان رئيس جامعة طنطا، قد أصدر قرارًا بتكليف الدكتور عادل عبد المنعم المسدي، الأستاذ بكلية التجارة بالجامعة، مستشارًا لرئيس الجامعة للشئون الإدارية والحوكمة الإلكترونية، إلى جانب عمله الأصلي.



وفي سياق آخر كان مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة رئيس الجامعة، قد وافق على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من: محمد سيد حنتيرة وجيهان حسن أبو المجد ولبنى أحمد أبو علي ومنى عادل الصعيدي بكلية الطب، وأمجد سالم سلامة، بكلية العلوم، وزينب عبدالسلام أبوالفضل، بكلية الآداب، وشيرين فاروق حماد بكلية الصيدلة، ووفاء حسن الصريطي وسحر محمود عبد الجواد وهانم فتح الله عبد المولى، بكلية التمريض، وأمل محمد خليل، بكلية التجارة.



كما وافق على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من: ثريا إبراهيم دنيا ووائل عبدالقادر عامر بكلية العلوم، وهناء عبد الرحيم سالم بكلية التجارة، ودعاء أمين طعيمة، وتامر الأمير إبراهيم بكلية طب الأسنان، وفاطمة عباس سالم بكلية التمريض، ودعاء سمير هلال، وسارة محمد حمام، وأحمد رزق الخولي، ومحمد نصر شداد، وفاطمة حسن رزق، وإسلام إبراهيم حجاب، بكلية الطب، وداليا السيد الحنش، بكلية التربية الرياضية.