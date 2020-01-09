كنائس شرق السكك الحديد تنظم دورات المشورة الأسرية

تنظم كنائس شرق السكك الحديد، كورسات المشورة الأسرية للمخطوبين والمقبلين على الزواج، وذلك لمدة أربعة أيام متتالية في الفترة بين 23:25 يناير الجاري، و1 فبراير المقبل، بكنيسة السيدة العذراء بأرض الشركة.



وتأتي الدورة في إطار حرص معهد المشورة الأرثوذكسي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على تقديم دورات تربوية للأسر المسيحية تساعدها على تنشئة مسيحية سليمة.