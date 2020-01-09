وزير القوى العاملة: دورنا ليس رقابيًا فقط

شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ومحافظ قنا، اللواء أشرف غريب، ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، الذي يعمل به 5600 عامل، وذلك بمشاركة 31 شركة بقطاعات مختلفة بالمحافظة، بحضور 305 من إخصائي السلامة والصحة المهنية، والعاملين وكبار قيادات مصر للألومنيوم وجهاز السلامة بالشركة.



ومنح الوزير شهادات تقدير لـ10 من مفتشي السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بقنا، فضلاً عن تكريم 15 عاملاً بمجمع الألومنيوم المتميزين في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وذلك بحضور المهندس محمود علي سالم، رئيس مجلس إدارة شركة الألومنيوم، وخالد الفقي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، وأسعد أحمد السيد، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ومحمد منتصر، مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوي العاملة.



كما سلم الوزير، 7 متدربين شهادات تقدير لأوائل خريجي الدورات التدريبية على مهن المساحة والسباكة والكهرباء واللحام بمركز تدريب مهني قفط.



وأكد سعفان، أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية في المجتمع، لما لها دور كبير في الحفاظ، على رأس المال البشري، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد.



وقال الوزير إن القوى العاملة تعمل جاهدة على نشر هذه الثقافة المهمة بين أوساطِ المجتمع المصري، كي تتحول إلى سلوك حياتي وواقع مُعاش لكل فرد في بيته وبيئة عمله، باعتبار أن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد تجهيزات ومعدات والتزام بتعليمات، بل هي سلوك لكل فرد يحيا به، ويتعايش ويتفاعل معه.



وأضاف وزير القوى العاملة، أن دور الوزارة ليس دورًا رقابيًا فقط لاكتشاف المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، بل يمتد لوضع السياسات اللازمة لتوفير الدعم اللازم، وكذا نشر الوعي الوقائي للعمال من خلال الندوات والملتقيات وأسابيع السلامة والصحة المهنية، فالمجتمع المصري بالكامل مسئول عن تحقيق التنمية المنشودة.



وشدد الوزير، على أن الدولة المصرية تسعى بكامل طاقتها وكل جهدها لخدمة المواطن المصري بصفةٍ عامة، والعامل المصري بصفةٍ خاصة، بما تبذله من خطى جبارة غير مسبوقة من إنجازٍ كبير للمشروعات القومة ي العملاقة التي تضيفُ للاقتصاد المصري قوة وتدعيمًا وازدهارًا.



وطالب الجميع ببذل المزيد من الجهد والعرق كل فى مكان عمله، كى نسهم جميعا فى خلق نهضة شاملة تعم جميع النواحي والجوانب في الدولة المصرية، والمساهمة في رفع أسهم الاقتصاد المصري.



وأوضح الوزير، أن الاهتمام بالعامل المصري ينبع من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالمواطن المصري كل في مجال عمله في كل محافظات مصر.



وأفاد وزير القوى العاملة، بأن عام 2020 سيكون عام الخير والرخاء على جميع المصريين، وجني ثمار ما أنجزته وحققته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، لانطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق، لتكون مصر في ثوبها الجديد، والذي كان بجهود وعرق عمال مصر.



وأكد الوزير، أن مصر قادرة على التصدي لكل ما يحاك ضدها من مؤامرات من أهل الشر، الذين يكرهون ما تقوم به مصر من بناء وتطوير، إلا أنه بفضل الله وتماسك شعبها وقوة جيشها فإن مصر قادرة على المضي قدمًا لتكون في مصاف الدول المتقدمة.



وشدد سعفان، على أن كل الشعب المصري فداء للوطن المصري، ولتراب هذا الوطن الذي يعتبر ميراثنا الوحيد لأبنائنا.



وكان الوزير والمحافظ، قد استمع فى بداية جولته بمجمع الألومنيوم، برفقة رئيس الشركة، المهندس محمود سالم، إلى شرح لإنتاج المجمع معدات الأمان التي تنفذها الشركة للعاملين، فضلا عن الخدمات التي تقدم لهم.