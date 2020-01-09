محافظ القاهرة: مدرسة «هويتنا» تحترم البعد المجتمعى

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن إنشاء مدرسة "هويتنا" فكرة تسعى لخلق قيمة مضافة لجميع الأطراف، فهى مؤسسة تعليمية وتربوية تقدر دور المعلم، وتراعى البعد الاقتصادى، وتحترم البعد المجتمعي، ويتصدر الطالب والطفل المصري أولوياتها.



وأوضح المحافظ أن المدرسة تسعى لاستحداث مناهج يتم اعتمادها من الوزارة؛ لتقديم محتوى تعليمي يلبي معايير محددة ضامنة لهوية المواطن، ومعززة لثقافته، وتهتم بتدريس محاور التنمية المستدامة التى تعد من أهم محاور "رؤية مصر 2030".



وأشار "عبدالعال" إلى أن المحافظة تحرص على التعاون مع المجتمع المدني لدفع جهود التنمية، وأن التعاون مع اتحاد بنوك مصر الذى خصص 420 مليون جنيه من ميزانيته خلال السنوات الأربع الماضية لتطوير المناطق العشوائية غير المخططة في محافظتي القاهرة والجيزة.



وتابع المحافظ أن التطوير امتد من البنية التحتية ليشمل قطاع التعليم فى المحافظة، لافتًا إلى أن مبادرة الاتحاد "من عشوائية إلى عيشة وهوية"، كان لها أثرها النوعي لتطوير المناطق العشوائية في حلوان، الأمر الذي شجع المحافظة على تخصيص قطعة أرض على مساحة 5 أفدنة؛ لإنشاء مدرسة "هويتنا" وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والإجراءات اللازمة لعملية البناء.



واختتم المحافظ أن مبادرة الاتحاد تعد تجربة رائدة ليس على المستوى المحلى فقط، ولكن على المستوى الدولي، فلأول مرة يتكاتف القطاع المصرفي لتطوير منظومة التعليم، والتي تقع على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى حرص الدولة على الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم منظومة تعليمية جيدة، وتفعيل الدور المجتمعي في خطط التنمية بمحافظة القاهرة في جميع المجالات.



يذكر أنه تم توقيع بروتوكول لإنشاء مدرسة هويتنا بتكلفة مالية تقدر بـ100 مليون جنيه، شهده كلٌ من اللواء خالد عبد العال، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، ويسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وداليا عبدالقادر، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر.