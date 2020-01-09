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مصر

ضعف المياه عن عدد من المناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة

الخميس 09/يناير/2020 - 03:21 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد إبراهيم
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أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن ضعف المياه عن منطقة "جنوب الجيزة- الطالبية - فيصل - الهرم ومتفرعاتها" وذلك لمدة 12 ساعة، اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 10-1-2020، حتي الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 11-1- 2020، وذلك لأعمال الصيانة الطارئة بمحطة مياه جزيرة الدهب.

وأهابت الشركة السادة المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب، خلال هذه الفترة، وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.

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