«مشروعات الحفاظ على التراث» محاضرة ببيت المعمار.. 18 يناير

ينظم بيت المعمار المصري ندوة "المجتمع المدني: ركيزة نجاح مشروعات الحفاظ على التراث" السبت الموافق 18 يناير الجاري، في السادسة مساءً، بمقر بيت المعمار المصري بدرب اللبانة.



تشارك في الندوة الدكتورة سهير السواح أستاذة العمارة، لتسلط الضوء على تميز المناطق التاريخية بكونها نتاج مجتمعات سابقة خططت وبنت وشكلت الأنسجة العمرانية ذات الملامح الخاصة، وكيف يلعب المجتمع المدني دورًا كبيرًا في نجاح مشروعات الحفاظ على تلك المناطق لأنه المستفيد الأول من تلك الأماكن وقناعته بأهميتها يجعله الداعم الأساسي لها.



والدكتورة سهير زكي حواس هي أستاذة العمارة والتصميم العمراني كلية الهندسة جامعة القاهرة، وعضو مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وعضو المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، واستشاري "مشروع اعادة الوجه الحضاري للقاهرة الخديوية"، وهي رئيسة اللجنة الدائمة لحصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز سابقًا، ولها العديد من المؤلفات الهامة، من ضمنها موسوعة القاهرة الخديوية 2002 وكتاب الحفاظ العمراني 2013 وعدة كتب أخرى.