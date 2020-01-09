محافظ أسيوط يوفر الدعم والرعاية لأسرتين تعرض منزلهما للانهيار

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لأسرتين تعرض منزلهما للانهيار بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط.



وأشار إلى أن تم تكليف رئيس المركز بالتوجه إلى مكان الحادث وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهما، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار المنزلين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومتابعة حالة المنازل المجاورة لهما، وفرض كردون حولهما بالتنسيق مع الجهات الأمنية منوها بمتابعة حالة الأسرتين والاطمئنان عليهم لحظة بلحظة، وتوفير منازل لهم بمشاركة الجمعيات الأهلية مع صرف مساعدات عاجلة.



وأوضح المحافظ أن قوات الحماية المدنية تمكنت بقيادة اللواء أحمد حجازي مدير إدارة الحماية المدنية من رفع الأنقاض وإنقاذ الطفلة مي مرزق، وعمرها سنتين، ونقل الطفلة ملك مرزق البالغة من العمر ٦ سنوات المصابة إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة لها.



كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات بالمحافظة يفيد انهيار منزلين بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط، أحدهما من طابق واحد، والآخر من طابقين، ويضم أسرتين وتم توجيه قوات الحماية المدنية والإنقاذ والإسعاف إلى مكان الانهيار، وتم رفع أنقاض المنزلين ولا توجد أي خسائر في الأرواح.