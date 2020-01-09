رئيس جمعية الأمم المتحدة يزور موقع «إكسبو دبى 2020»

أجرى تيجاني محمد باندي، رئيس الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، زيارة إلى موقع معرض "إكسبو دبي 2020"، على هامش زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي التقى خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ووزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولي، ريم الهاشمي.



وقال "تيجاني"، عقب لقائه مع الوزيرة الإماراتية، إن التحضير لمعرض "إكسبو"، الذي يُنظم كل 5 سنوات، وهو الأول بالمنطقة، يضرب مثالًا إيجابيًا على الابتكارات والإنجازات الممكنة عبر العمل المشترك والتعاون، ومن المقرر افتتاح المعرض في شهر أكتوبر بمشاركة نحو 190 دولة.



وبحث كل من ولي عهد أبوظبي، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية، وأهمية دعم قضايا البيئة، والتغير المناخي والتنمية المستدامة، خاصة في جوانب الصحة والتعليم، بما يخدم شعوب العالم.



وحققت دولة الإمارات إنجازًا تاريخيًا، عندما فازت باستضافة معرض "إكسبو الدولي في عام 2020"، ويعد الأول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.