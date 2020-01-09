«التعليم»: الرئيس السيسى طلب زيادة عدد المدارس التكنولوجية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الرئيس السيسى طلب زيادة عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية لتصل إلى ١٠٠٠ مدرسة.



وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي إلى أنه سيتم تطوير المناهج في ٣ سنوات بدلًا من عشرة، مشيرًا إلي أن الوزراة بذلت مجهودًا كبيرًا في النظام البديل للثانوية، وأيضا نظام رياض الاطفال في النظام التعليمي الجديد.



وأكد أن الوزارة تسعي للقضاء علي فكرة الشهادات والدرجات لتحل محلها المهارات ولا بد من مساندتها في ذلك الشأن.

