-
الخميس 09 يناير 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«التعليم»: الرئيس السيسى طلب زيادة عدد المدارس التكنولوجية

الخميس 09/يناير/2020 - 02:44 م
جريدة الدستور
ريم محمود
طباعة
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الرئيس السيسى طلب زيادة عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية لتصل إلى ١٠٠٠ مدرسة.

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي إلى أنه سيتم تطوير المناهج في ٣ سنوات بدلًا من عشرة، مشيرًا إلي أن الوزراة بذلت مجهودًا كبيرًا في النظام البديل للثانوية، وأيضا نظام رياض الاطفال في النظام التعليمي الجديد.

وأكد أن الوزارة تسعي للقضاء علي فكرة الشهادات والدرجات لتحل محلها المهارات ولا بد من مساندتها في ذلك الشأن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانى يطالب وزير التعليم بغلق "سناتر" الدروس الخصوصية

كل رجال التعليم في احتفالية الدستور بموقع كشكول.. شوقى: النظام القديم «جريمة».. وأقول للطلاب وأولياء الأمور: «خدوا الدوا زى ما الوزارة بتقول»

وزير التعليم يعلن موعد أول امتحان تجريبي على "التابلت"

فتح باب التقديم للعمل بمدرسة متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

النيران حاصرت العمال.. ماذا جرى فى فيلا إيهاب توفيق؟

منذ حوالي 6 ساعات

استقرار سعر صرف الدولار اليوم

منذ حوالي 14 ساعة

الوفاق الليبية تتراجع وتعلن ترحيبها باستئناف الحوار

منذ أقل من ساعتين

لحظة خروج إيهاب توفيق من منزل والده

الصور

image description

«بوتيك بهية».. باب فرحة جديد لمرضى سرطان الثدي (صور)

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

الأكثر قراءة

حقيقة العثور على جثة «مراهقة الهجانة» دون أعضاء

النيران حاصرت العمال.. ماذا جرى فى فيلا إيهاب توفيق؟

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

مصادر تكشف عن السبب وراء حريق فيلا إيهاب توفيق

أيام زمان

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

نجم الساعة

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

الصحة

الرقص يحمى من الإصابة بالخرف

6 مأكولات لتحسين وظائف المخ

قلة النوم تؤثر على نضارة البشرة

قلة الحركة تصيب الأطفال بالبدانة ومشاكل المفاصل

الرئيس نيوز

إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل

"التعليم" و"اتحاد بنوك مصر" ومحافظة القاهرة" يوقعون بروتوكول إنشاء مدرسة "هُويتنا"

"اختلس مليون جنيه"..الأموال العامة تلقي القبض على موظف بالكهرباء

وزير الري الأسبق: سد النهضة لن يحقق أهدافه بدون تعاون القاهرة وأديس أبابا

منوعات

«الجوكر» يقترح حلا للأزمة المناخية العالمية

أول ظهور لـ «تاكسي نسائي» في العراق

«الصحة العالمية» تحذر من علاقة كورونا جديد بتفشى سارس في الصين

دراسة: الموسيقى تحرك 13 نوعًا من الخبرات الشعورية

كشكول

افتتاح معامل الهنسة المدنية والبنية التحتية لجامعة النيل والمقدمة.. الأحد

شوقي: مسرح وحمام سباحة ومهرجانات رياضية بـ"هويتنا"

مستشفى الأزهر بأسيوط تفتح أبوابها للمواطنين للكشف عن أمراض السكر والكلى بالمجان

"التعليم" و "اتحاد بنوك مصر" و "محافظة القاهرة" يوقعون بروتوكول لإنشاء مدرسة "هُويتنا"

إسلام سياسي

تعددت المناهج والعقيدة زائفة..عاصم عبد الماجد يفضح فساد مناهج «البنا» والحركات الإسلامية

لمواجهة إرهاب داعش .."رئيس كردستان" العراق يطالب بدعم التحالف الدولي

"الصين" تدعو إلى مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا والساحل

"الأسوشيتد برس الأمريكية": التوترات الأخيرة في المنطقة تعطل ملاحقة داعش

مقالات الرأي
خالد عكاشة
فى المشهد التالى للصواريخ الإيرانية
حسين عثمان
إعلان موقف
صفوت البياضي
الفرق بين الحرية والفوضى
أحمد بهاء الدين شعبان
من «غزوة ليبيا» إلى اغتيال سليمانى
المزيد

الثقافة

«سينما مصر» فى اختبارات طلاب قسم دراما بآداب عين شمس

«الأعلى للثقافة» ينتظر موافقة «عبدالدايم» على أعضاء اللجان

ثقافة بنى سويف تناقش «مستقبل العلاقات المصرية الروسية»

«صباح الخير يا جارى» مفردات الحارة المصرية

صفحتنا ع الفيس بوك