5.4 مليار جنيه مشروعات جديدة لتكرير المنتجات البترولية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية استمرارية العمل على تطوير وتحديث الوحدات الإنتاجية القائمة بمعامل التكرير وتنفيذ وحدات تكريرية جديدة، مشيرا إلى أهمية مشروعات الإحلال والتجديد للمعدات والأصول لرفع كفاءتها واستمرارية التشغيل مع إعطاء أولوية قصوى لتطوير منظومة السلامة والأمن الصناعى وحماية البيئة للحفاظ على الثروة البشرية والأصول الإنتاجية.



جاء ذلك خلال اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات القطاع العام لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى الجديد 2020 2021، حيث رأس جمعيات شركات البتروكيماويات المصرية والسويس والنصر، لتصنيع البترول بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وقيادات البترول.



ومن جانبه، أوضح المهندس محمد عليوة رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، أن الخطة المستهدفة للشركة تتضمن تكرير حوالى 2.4 مليون طن سنويا إلى منتجات بترولية مختلفة وتنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات حوالى 5.4 مليار جنيه، وتضمن مشروع تحديث وتطوير مجمع التفحيم، ووحدة إنتاج البوتاجاز ومشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت ومشروع إنشاء غلاية لإنتاج البخار اللازم للمشروعات الجديدة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والبترولية، بالإضافة إلى مشروعات تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بالإضافة الى مشروعات الإحلال والتجديد للمحافظة على زيادة الطاقات الإنتاجية والتشغيل الآمن.

