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عالم

بوتين يتابع سير مناورات على إطلاق صواريخ «كينجال» فوق الصوتية

الخميس 09/يناير/2020 - 02:37 م
بوتين
بوتين
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تابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، من على متن سفينة عسكرية إطلاق صواريخ "كينجال" فوق الصوتية أثناء مناورات بحرية روسية في البحر الأسود.

وذكرت وكالة أنباء " تاس" الروسية، أن أسطول البحر الأسود والأسطول الشمالي الروسي أجريا تدريبًا مشتركًا في البحر الأسود، تضمن إطلاق صواريخ، بما فيها صواريخ "كاليبر" المجنحة و"كينجال" فوق الصوتية، مشيرة إلى أن التدريب جرى بمشاركة أكثر من 30 سفينة وغواصة وأكثر من 40 طائرة.

وأوضحت "تاس" أن الرئيس الروسي تابع سير التدريب من على متن طراد "المارشال أوستينوف" حامل الصواريخ، حيث أصدر بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة أمرًا باختتام التدريب بعد تنفيذ مهامه بنجاح.

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