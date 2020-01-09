برلمانى يطالب الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس لمشروعات الكهرباء

أكد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية القضايا التي ناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خاصة فيما يتعلق بمتابعة سير المشروعات الاستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، وكذلك آخر مستجدات تطوير الشبكة القومية بما في ذلك شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم.



وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن الهدف من ذلك تدعيم منظومة الكهرباء في مصر، وتحديث بنيتها التحتية فضلًا عن استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، والطاقة المتجددة ومشروعات الربط الكهربائي الإقليمي.



وطالب "السويدي" الحكومة الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، لا سيما في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية، وحسن إدارة الطاقة الكهربائية؛ لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام.



تأتي الاستفادة خلال الاستهلاك المحلي أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط والاستمرار في جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتطوير بنيتها التحتية في إطار خطة الإحلال والتجديد الشاملة التي تنتهجها الدولة لمنظومة توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية لما لذلك من مردود خدمي واستثماري حالي ومستقبلي في قطاع الكهرباء يضمن توفير الطاقة لكل القطاعات والأجيال القادمة، ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية في أرجاء الجمهورية.



وقال النائب طلعت السويدى إن اللجنة ستتابع مع وزارة الكهرباء والطاقة تنفيذ هذه التكليفات المهمة من الرئيس السيسي لهذا القطاع الواعد، والذي حقق نجاحات كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ مصر بفضل هذه المتابعة الدقيقة والدورية من الرئيس السيسي لمشروعات الكهرباء والطاقة ودعمه المستمر لهذا القطاع.