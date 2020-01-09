842 مليون جنيه استثمارات جديدة لـ«البتروكيماويات المصرية»

استثمارات بـ842 مليون جنيه

لى 98%، ومشروع إحلال وتجديد وحدة فرن التكسير الحرارى بمصنع VCM، لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 125 ألف طن سنويًا.





الحد من الاستيراد



كما أوضح أنه يتم حاليًا إعداد عدد من المشروعات المستقبلية لإضافة منتجات بتروكيماوية جديدة، لتوفيرها للسوق المحلية، والحد من الاستيراد، واستخدامها كمدخلات للعديد من الصناعات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة، وتشمل مشروع رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الكلور إلى 150%، ومشروع أقراص تطهير حمامات السباحة TCCA، ومشروع وحدة تصليد الصودا الكاوية السائلة، ومشروع SBP لإنتاج المادة المستخدمة في تعقيم محطات معالجة مياه الصرف الصحي والخزانات وحمامات السباحة، ومشروع شمع البرافين الكلورى، ويستخدم كمادة ملدنة في مركبات منتج البولى فينيل كلورايد، وتستخدم على نطاق واسع في إنتاج مواد الكابلات والأرضيات واللوحات والأحذية والمطاط والمنتجات الأخرى.

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الظروف مهيأة بقوة لشركات القطاع العام لإحداث انطلاقة جديدة فى مسيرتها، وتحقيق أهدافها فى ظل استراتيجية وزارة البترول، التي تهدف للاستمرار في مشروعات التطوير والتحديث في مختلف الأنشطة البترولية لزيادة الطاقات الإنتاجية، ودعم المراكز المالية لهذه الشركات.جاء ذلك خلال استهلال الوزير رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات القطاع العام لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى الجديد 2020 2021، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والجيولوجى أشرف فرج، وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والمهندس أسامة البقلى، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، والكيميائي سعد هلال، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ووكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، وممثلى وزارات المالية والصناعة والتجارة والتخطيط والمتابعة وقطاع الأعمال العام ومركز معلومات مجلس الوزراء.وأكد الوزير، خلال مناقشة موازنة شركة البتروكيماويات المصرية، على أهمية تحقيق أهدافها بالاستفادة من الإمكانيات المتاحة بها، والخروج من نطاق المنتج الواحد بإضافة منتجات جديدة، ومواكبة الدعم الذي توليه الوزارة لتوسعات صناعة البتروكيماويات، التي تمثل القيمة المضافة للثروات الطبيعية، واستمع لشرح من المهندس محمد عبدالعزيز، رئيس الشركة، حيث أوضح أنها تستهدف استثمار حوالى 842 مليون جنيه فى مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والنظام المتكامل لإدارة الموارد ERP، مما له تأثير مباشر على الحفاظ على الطاقة الإنتاجية التصميمية وتحسين المؤشرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه جار الانتهاء من مشروع توريد وتركيب خلايا التحليل الكهربي بمصنع الكلور، والذي وصلت نسبة تقدم الأعمال به إ