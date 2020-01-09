القاهرة تفتح باب الترشح للأم المثالية

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات العامة بمحافظة القاهرة فتح باب الترشيح للأم المثالية لعام 2020، وأشارت الإدارة العامة للعلاقات العامة بمحافظة القاهرة إلى أن طلبات الترشيح للأم المثالية يجب أن تكون وافية عدد من الشروط الآتية:



_ أن يكون طلب الترشيح معتمد من الإدارة التي بها مقدمة الطلب مع مراعاة ألا تزيد عدد المرشحات عن مرشحة واحدة فقط من كل إدارة.



_ أن يتضمن الطلب قصة عطاء حقيقة قدمت من خلالها نماذج مشرفة للمجتمع.



_أن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عال.



_ألا يقل يقل سن المرشحة عن خمسين عامًا.



_ألا تكون حاصلة على جائزة الأم المثالية من قبل.



_ أن يتضمن نموذج الترشيح الاسم والوظيفة ورقم التليفون وجهة العمل وعدد الأبناء والحالة الاجتماعية.



وأشارت العلاقات العامة لمحافظة القاهرة في بيانها إلى أنه يرجى أن يرفق مع طلب الترشيح صورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من المؤهل الدراسي، على أن تقدم طلبات الترشيح إلى الإدارة العامة للعلاقات العامة في موعد أقصاه 30 يناير.