ترزى يعذب طفلته ويحلق شعرها: بترمى فلوسى من البلكونة

عذب ترزي طفلته البالغة من العمر 6 سنوات، وحلق شعر رأسها "زيرو" بحجة تأديبها، في الهرم، وتمكنت مباحث الجيزة من القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة.



تلقى اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إخطارًا بقيام شخص بتعذيب طفلته، حيث أبلغ بعض الأشخاص قسم شرطة الهرم بالواقعة، فانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، وتبين من الفحص أن الطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، مصابة بكدمات متفرقة بالجسد، ووجود آثار قيود بيديها، علاوة على أنها "صلعاء" وتم حلق شعرها عن آخره.



وكشفت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن والد الطفلة ترزي، 33 سنة، اعتاد التعدي بالضرب على ابنته، وبمواجهته اعترف بقص شعرها "زيرو" وضربها وربطها بحبل في الكنبة بحجة تربيتها.



وقال المتهم في اعترافاته أمام اللواء سامح الحميلي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، إن الطفلة تسرق أمواله وتلقيها من شرفة الشقة ما يدفعه لضربها، وشرحت التحريات أنه منفصل عن والدة الطفلة منذ 9 أشهر، وكل منهما تزوج مرة أخرى.