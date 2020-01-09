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باحثة تكشف خطة كرواتيا خلال رئاسة الاتحاد الأوروبى

الخميس 09/يناير/2020 - 02:27 م
كرواتيا
كرواتيا
هدير شعراوي
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قالت سارة كيرة، الباحثة المتخصصة في الشئون الأوروبية، إن رئاسة كرواتيا للاتحاد الأوروبي تأتي في وقت زاخر للغاية بالملفات القوية والتغيرات التي طرأت على أوروبا، مشيرة إلى أن كرواتيا تسعى في ظل التحديات العالمية لوضع أجندة وطنية وأوروبية، ولتحديد ميزانية للاتحاد يشرفون عليها، وهو أمر صعب لكونها ستخدم على المشاريع التي صوت عليها الأوروبيون لمدة 7 سنوات قادمة.

وأضافت سارة كيرة، خلال حوارها مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن التنمية المستدامة والأمن الأوروبي والاقتصاد الشبكي الأكثر تأثيرًا هي أهداف خطة كرواتيا خلال رئاستها الاتحاد على مدى 6 أشهر قادمة.

وأشارت إلى أن أوروبا خلال السنوات الأخيرة كان دورها يكاد يكون معدومًا في ملفات كبيرة ومؤثرة، وهو ما سيجري العمل على تغييره الفترة المقبلة لتعود إلى دورها كقوى ناعمة في العالم.

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