اتحاد البنوك يكشف تفاصيل جديدة عن مدرسة «هويتنا»

أعلن اتحاد البنوك الذي يتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومحافظة القاهرة فى بناء مدرسة هويتنا بعين حلوان، أن المدرسة تحتوي علي "صالة جيم".



وأضاف الاتحاد أنه توجد خطة مستقبلية لعمل حمام سباحة، وأن المدرسة ستوفر تعليم الزراعة كنوع من المهارات والأنشطة، تتيح للطالب أن يأكل من المحصول الذي زرعه.



وأكد اتحاد البنوك أن المدرسة ستحتوي علي كافتيريا تقدم"طعامًا صحيًا".



كانت قد كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل مشروع إنشاء مدرسة هويتنا، والتي يتم إنشاؤها بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.



وتتكون من ٥٦ فصلًا من الحضانة إلى الثانوي، وستتسع لـ ١٦٨٠ طالبًا.



وستضم مدرسة هويتنا ٨ فصول رياض أطفال بها ٢٤٠ طالبًا وطالبة، ٢٤ فصل ابتدائي تضم ٧٢٠ طالبًا، ١٢ فصل إعدادي تضم ٣٦٠ طالبًا، ١٢ فصل ثانوي تضم ٣٦٠ طالبًا، بإجمالي ٥٦ فصلًا تضم ١٦٨٠ طالبًا.



وتبنى مدرسة هويتنا على مساحة ٢٣٢٩٦م٢، وسيكون نصيب الطالب ١٢٠٠م٢.