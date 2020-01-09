تنفيذ 10368 وحدة بالإسكان الاجتماعي في المنيا الجديدة

صرّح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 10368 وحدة سكنية (432 عمارة)، بالإسكان الاجتماعي، بمدينة المنيا الجديدة، وتم تسليم 5082 وحدة منها لمستحقيها، بعد تركيب عدادات المرافق مسبوقة الدفع، وجارٍ تنفيذ 480 وحدة، وتم البت الفني لتنفيذ 144 وحدة أخرى.



وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 29 مشروعًا خدميًا بمناطق الإسكان الاجتماعي، وتشمل (5 مدارس- 8 حضانات- وحدة صحية- 9 أسواق- 4 ملاعب- مركز شباب- نقطة شرطة)، وذلك في إطار جهود الوزارة من أجل إقامة مجتمعات حضارية متكاملة.