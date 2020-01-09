مستشار الزراعة يشارك فى دورات «التعليم» لمهارات الاتصال

شارك أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم، للعاملين بالعلاقات العامة والإعلام بمديريات القاهرة الكبرى؛ للتدريب على مهارات الاتصال وفنون الإعلام.



وتناول أحمد إبراهيم، خلال الدورة أهمية وجود مستشار إعلامى ومتحدث رسمي في كل مؤسسة حكومية أو خاصة حتى يكون حلقة الوصل بين المؤسسة والرأي العام، وأيضًا من أجل التواصل المستمر مع وسائل الإعلام.



وشدد "إبراهيم" على دور المتحدث الرسمي في الرد على الشائعات وتوضيح الحقائق في الوقت المناسب من أجل حماية المجتمع من الفتن، وعدم إعطاء الفرصة لوسائل الإعلام المعادية لزعزعة ثقة المواطن في قيادته ومؤسساته.



وأشار إلى المهارات والمواصفات الواجب توافرها في المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي والآليات التي تساعده في نجاح مهمته، وأيضًا دوره في تسويق الإنجازات التي يشهدها البلد، وكذلك التفاعل مع السلبيات ومشاكل المواطنين.



يذكر أن أحمد إبراهيم هو المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي السابق لوزارة النقل، وأيضًا شغل منصب كبير مستشاري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي للإعلام والمستشار الإعلامي السابق للهيئة العامة للطرق والكباري وجامعة المنصورة، كما أنه كاتب مقال رأي يومي في العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى عمله كمذيع بإذاعة الشرق الأوسط ومدير عام التنسيق والمتابعة بالإذاعة المصرية.