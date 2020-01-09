تقييم مباحثات سد النهضة فى واشنطن 13 يناير

اختتمت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الخميس، وقائع الاجتماع الرابع والأخير من سلسلة الاجتماعات التي أقرها وزراء المياه والخارجية في واشنطن في 6 نوفمبر من العام الماضي.



وذلك بحضور وزراء الري في الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان"، ومشاركة ممثلين من البنك الدولي والولايات المتحدة كمراقبين، للتباحث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بينما تجتمع الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان" في واشنطن، الإثنين المقبل 13 يناير الجاري، وذلك لتقييم المباحثات التي تمت خلال الأربعة اجتماعات.



وناقش الاجتماع الرابع خلال يومه الأول مقترحات الدول الثلاث الخاصة بموجهات ملء وتشغيل السد، والتي حظيت بقدر كبير من الحوار، بينما أكدت مصر على ضرورة أن تكون المكونات الفنية للاتفاق تتضمن مرحلة ملء سد النهضة التي تُمكّن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية، وتدابير تخفيف الجفاف؛ لمواجهة حالات الجفاف أو الجفاف الممتد، والتي قد تتزامن مع فترة ملء سد النهضة.



كما تتضمن القواعد التشغيلية العادلة والمتوازنة، والتي تمكن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية بشكل مستدام مع الحفاظ على تشغيل السد العالي، وإنشاء آلية تنسيق فعالة؛ لتسهيل تنفيذ الاتفاقية.



وأوضح وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، أن "هناك فرصة حقيقية لتحقيق تقدم من أجل التغلب على هذه الاختلافات، ونأمل في الخروج بمسودة اتفاقية لملء وتشغيل سد النهضة، وفي الختام، أتمنى لنا جميعًا مداولات مثمرة وبناءة ونتائج ناجحة".



من جانبه قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة تأمل في الوصول إلى اتفاق بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على الرغم من وجود بعض الخلافات الجوهرية الفنية في المفاوضات، مؤكدا حرص الجانب الفني المصري على الوصول إلى اتفاق عادل ومستدام يحقق المكاسب التي تنشدها للدول الثلاث.



وأوضح السباعي، أن هناك نقاط فنية خلافية لم يتم التوافق عليها حتى الآن، حيث تأمل مصر الوصول إلى اتفاق بشأنها، تتعلق بالقواعد الخاصة بملء السد وفتراته والتعامل معها، وفترات التشغيل، وقواعد التعامل مع الجفاف والجفاف الممتد خلال فترات الملء، وأن تكون القواعد التشغيلية عادلة ومتوازنة.