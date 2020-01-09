تحويل 31 موظفًا بسمنود للتحقيق

قرر اللواء علاء الدين يوسف، رئيس مركز ومدينة سمنود بالغربية، اليوم الخميس، تحويل 31 من العاملين بالصحة والمحليات بقريتي بهبيت الحجارة وميت عساس للتحقيق، بسبب ترك العمل وعدم الانضباط الوظيفي خلال مواعيد الدوام الرسمية.



جاء ذلك على خلفية زيارة مفاجئة لرئيس مدينة سمنود على الخدمات والمرافق بقرى: بهبيت الحجارة، ميت عساس، كفرحسان، طليمة، للوقوف على مدى سير العمل وانتظام الخدمات، ورصد السلبيات والمشكلات للتعامل معها والتغلب عليها.



وتبين لرئيس المدينة بالوحدة الصحية بقرية بهبيت الحجارة عدم تواجد نحو 30 من قوة العاملين بالوحدة ما بين أطباء وممرضين وإداريين وفنيين، وتركهم للعمل، وبالوحدة المحلية بقرية ميت عساس تبين عدم تواجد واحد موظف وتسربه من العمل فأصدر قراره المتقدم.



كما تفقد أعمال بناء سور ملعب مركز شباب طليمة تمهيدًا لبدء تنجيله، ومقلب سمنود العمومي ومتابعة عمليه نقل القمامة إلى المدفن الصحي بمدينه السادات، تمهيدًا لإنشاء محطة فرز وترحيل القمامة عليها.