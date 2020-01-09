قبول 5 مرشحين فى الجيزة و6 فى المنيا لـ«تكميلية النواب»

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن لجان تلقى طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بمحكمتي 6 أكتوبر والمنيا الابتدائيتين قد انتهت من فحص طلبات المرشحين، وإنه تم قبول 5 أسماء من المتقدمين للترشح للدائرة الأولى "دائرة الجيزة"، ومقرها "قسم شرطة الجيزة"، وقبول 6 أسماء من المتقدمين للترشح للدائرة السابعة "دائرة ملوي، ومقرها مركز شرطة ملوي" محافظة المنيا، لخوض الانتخابات التكميلية في الدائرتين.



وأوضح نائب رئيس الهيئة، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أنه سيتم إعلان الأسماء التي تم قبول طلباتها مساء اليوم، مشيرًا إلى أن اللجنتين استبعدتا عدة طلبات من المرشحين، طبقًا لوقائع محددة تعلمها اللجنتان.



وأضاف المستشار محمود الشريف، إلى أن الأسماء التي لم تتضمنها كشوف الأسماء التي سيتم الإعلان عنها، عليها أن تتقدم بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري، بداية من اليوم الخميس 9 يناير، إلى السبت 11 يناير 2020، ولمدة ثلاثة أيام، لافتًا إلى أن فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون على المرشحين حتى يوم الخميس 16 يناير 2020.



وأكد المتحدث باسم الهيئة، أن «الوطنية للانتخابات» ستنتظر فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون التي ستتقدم إليها من قبل المستبعدين طبقًا للمدة المحددة، مؤكدًا أن من طعن وقوبل طعنه بالموافقة ستقوم الهيئة بإدراج اسمه ضمن أسماء المرشحين، على أن يتم بعد ذلك إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية، وبدء فترة الدعاية الانتخابية الجمعة 17 يناير 2020.