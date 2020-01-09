توافد أقارب إيهاب توفيق لساحة انتظار مستشفى التأمين الصحي

بدأ أهالي وأصدقاء الفنان إيهاب توفيق في التوافد على مشرحة مستشفى التأمين الصحي، بمدينة نصر، التابعة لمحافظة القاهرة، في انتظار خروج جثمان والده الذي توفي صباح اليوم الخميس، بسبب اندلاع حريق بمنزله ومات مخنوقًا.



وخرج منذ قليل الفنان إيهاب توفيق من منزل والده في مدينة نصر، التابعة لمحافظة القاهرة، متوجها لمستشفى التأمين الصحي المتواجد فيه والده، وذلك بعد صدور تصريح الدفن الخاص به.



وكانت قد صرحت نيابة مدينة نصر أول، اليوم الخميس، بدفن والد الفنان إيهاب توفيق، والذي مات إثر حدوث حريق في فيلته صباح اليوم، وتم دفع 8 سيارات حماية مدنية للسيطرة على الحريق، وجارٍ حصر الخسائر.



يذكر أن سبب حدوث الحريق هو ماس كهربائي بدفاية في الطابق الأول من الفيلا، حيث يقيم والد الفنان، والتي كانت سببا في اندلاع الحريق، إلا أن محاولات المتواجدين في المنزل للسيطرة على الحريق وإنقاذ والد إيهاب توفيق باءت بالفشل دون جدوى، والذي أصيب باختناق أدى لوفاته.



