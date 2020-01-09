البرلمان العربى يعقد جلسته العامة بحضور رئيس النواب الليبى

يعقد البرلمان العربي، جلسته العامة الثانية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني يوم 15 يناير الجاري بالقاهرة، برئاسة الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي.



يأتي ذلك بحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والذي يلقي بيانًا عن التطورات الأخيرة في الشأن الليبي.



وأفاد البرلمان العربي، اليوم الخميس، بأن جلسة البرلمان العربي ستناقش تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية.



ومن المقرر أن تنطلق اجتماعات لجان البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يوم الأحد، المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك للتحضير لأعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي.