شطب طعن أستاذة جامعية على جزائها بـ«اللوم»

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا باعتبار طعن أستاذة جامعية بقسم رياض الأطفال بكلية التربية، على قرار مجازاتها بعقوبة اللوم، كأنه لم يكن، لتخلفها عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بتعديل طلباتها بصحفية الدعوى.



صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.



وذكرت المدعية في طعنها أنها تم تعيينها للإشراف على رسالة دكتوراه لإحدى الباحثات بقسم رياض الأطفال بكلية التربية بإحدى الجامعات، وبعد أن أدت مهمتها وانتظرت ميعاد مناقشة الرسالة فوجئت بقيام الجامعة بمناقشة الرسالة ومنح الباحثة الدرجة العلمية دون علمها، ثم فوجئت بصدور قرار مجازاتها بعقوبة اللوم في عام 2015.